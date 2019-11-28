Ярославль, , 09:49 — REGNUM В Ярославле будут судить виновника дорожно-транспортного происшествия, случившегося в первый день нового 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Авария произошла днем 1 января на выезде из Ярославля. Водитель «Ниссана» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Травмы получили два человека — 39-летний мужчина и женщина 1971 года рождения. Как установили в полиции, водитель угнал «Ниссан» у своего приятеля, чтобы съездить за покупками.

Место происшествия ГУ МЧС по Ярославской области

«В ходе расследования было установлено, что водитель мужчина 1979 года рождения совершил угон данного автомобиля у своего знакомого — поехал с приятелем в магазин. По пути они решили подвезти незнакомую женщину, голосовавшую на дороге. Водитель ранее привлекался к уголовной ответственности. В 2018 году он освободился из мест лишения свободы и был выявлен сотрудниками Госавтоинспекции, когда управлял транспортным средством в состоянии опьянения — по решению суда лишен права управления транспортными средствами», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

После аварии пострадавшая женщина долго лечилась и перенесла несколько операций. Виновника ДТП будут судить и за угон, и за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Уголовное дело рассмотрит Ярославский районный суд.

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