Самара, , 09:55 — REGNUM В Самаре осудили двух сотрудников железной дороги за смерть двух рабочих под обломками здания. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в мае прошлого года из-за короткого замыкания на тяговой подстанции Бугуруслан произошел взрыв, который обрушил крышу здания. Начальник дирекции по энергообеспечению дал указание начальнику дистанции электроснабжения разобрать завал силами подчиненных сотрудников. При разборе конструкций одна из стен здания рухнула и придавила рабочих, которые на месте скончались от травм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство начальника дистанции электроснабжения, который просил прекратить в отношении него уголовное дело и назначить ему судебный штраф, поскольку он, в том числе загладил причиненный преступлением ущерб, выплатив родственникам погибших рабочих 3 миллиона 900 тысяч рублей. При этом потерпевшие против такого судебного решения не высказали возражений.

Начальник дирекции по энергообеспечению не признал свою вину. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. При этом ему запрещено в течение одного года занимать должности, которые связаны с обеспечением безопасности условий труда при производстве строительных работ.