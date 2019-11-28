Ульяновск, , 09:32 — REGNUM В Железнодорожном районе Ульяновска по итогам проверки требований законодательства в жилищно-коммунальном секторе возбуждено уголовное дело по факту подделки документа. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

В ведомстве установили, что согласно протоколу внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по проспекту Гая, 23-А было принято решение о наделении председателя совета дома дополнительными полномочиями. Также прокурорская проверка показала, что «УК «Гермес» была определена в качестве организации, которая якобы уполномочена на заключение договоров об использовании общего имущества собственников помещений.

«Прокуратурой выяснено, что сведения, содержащиеся в данном документе, не соответствуют действительности. Подписи ряда жильцов сфальсифицированы», — говорится в сообщении.

Материалы направлены в следственные органы, по итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа либо его сбыт»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заволжском районе Ульяновска вынесен приговор бывшему руководителю управляющей компании, расхищавшему собранные с населения средства — ущерб оценён в 250 тыс. рублей. По данным прокуратуры, в 2017 году злоумышленник, возглавляя компанию «Евро-Строй-Сервис», которая обслуживает 11 домов в Ульяновске, неоднократно присваивал средства граждан, вносимые в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг. Суд назначил ему условный срок.

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