Владикавказ, , 09:15 — REGNUM В Северной Осетии госпитализированы с признаками пищевого отравления девять детей. Все они являются воспитанниками одного детского сада в городе Беслане. Трое из них поступили в больницу 26 ноября, еще шестеро — 27-го. Об этом сообщил глава Правобережного района Сослан Фраев.

У всех госпитализированных детей наблюдается повышенная температура и рвота. Первые трое попавших в больницу дошкольников воспитываются в одной семье. Рассматривается версия инфекционного заболевания.

«Диагноз пока не подтвержден. Проверяются все продукты питания в детском саду, но может быть, это инфекция, не связанная с пищей», — цитирует Фраева «Интерфакс».