Чапаевск, Самарская область, , 09:15 — REGNUM Жителя Чапаевска обвиняют в похищении малолетнего ребенка и преступлении сексуального характера. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

По версии следствия, преступление было совершено в августе текущего года в квартире жилого дома подозреваемого. Пострадавшей оказалась семилетняя девочка, игравшая во дворе дома.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Отмечается, что материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.