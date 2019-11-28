Улан-Удэ, , 09:08 — REGNUM В Бурятии объявили в розыск 13-летнего подростка, который 26 ноября вышел из дома и не вернулся. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Отмечается, что пропавший мальчик европейской внешности, на вид 12−13 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зелёного цвета. Он был одет в тёмно-синюю вязаную шапку, синюю куртку, джинсы и кроссовки чёрного цвета.

В МВД призвали жителей при наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении обратиться в полицию.

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