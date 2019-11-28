Пятигорск, Ставропольский край, , 09:10 — REGNUM Взрыв и пожар произошли на территории частной пивоваренной компании в Пятигорске, сообщает 28 ноября пресс-центр главного управления МЧС России по Ставропольскому краю. Известно о двоих погибших.

Сообщение о ЧП в посёлке Новый поступило в экстренные службы в 06:50 по местному времени (сопадает с московским). Взрыв, вызвавший пожар, произошел при нарушении технологического процесса. На месте погиб один человек, частично разрушена хозяйственная постройка.

На месте пожара позже был обнаружен ещё один погибший, передает РЕН ТВ.

Открытое горение ликвидировано в 07:15, точная причина взрыва устанавливается.

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