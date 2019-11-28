Хабаровск, , 09:11 — REGNUM В Хабаровске перед судом предстанет директор мебельного цеха, который распивал спиртное со своим подчинённым, а потом убил его за нарушение сроков выполнения заказа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как следует из разъяснений на сайте СК РФ по Хабаровскому краю, начальник и его работник вместе пили, затем директор цеха, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал предъявлять работнику претензии по поводу срыва сроков выполнения заказа. Завязалась драка, в ходе которой начальник забил подчиненного насмерть. Затем он вынес тело из цеха и бросил на пустыре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске задержаны предполагаемые преступники, устроившие стрельбу в посёлке Айхал. В результате один человек погиб, двое получили ранения.