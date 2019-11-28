Дальнегорск, Приморский край, , 09:30 — REGNUM В Приморье местные власти со скандалами реализуют губернаторскую программу «1000 дворов», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как тяжелая техника в Дальнегорске снимает старый асфальт перед укладкой нового, голос за кадром сообщает, что так происходит начало выполнения губернаторской программы «1000 дворов», согласно которой в Приморском крае облагораживается дворовая территория во многих городах и муниципалитетах.

Комментаторы высказывают своё резко негативное отношение к происходящему.

«На (улице) Строительной сейчас асфальт кладут, на улице — 12 (градусов) зачем??? Оставьте до весны, кому такое благоустройство нужно? Деньги в снег закапываются», — пишет жители города.

Комментаторы возмущаются сроками начала исполнения программы и призывают власти остановить процесс, перенести его на весну, когда появится технологическая возможность для укладки асфальта.

«Этот дурдом кто то остановит? Зачем ТАКАЯ губернаторская программа благоустройства? Жители такого явно не хотели», — пишет другой комментатор.

Также люди призывают правоохранительные органы дать оценку происходящему.

«Здесь, тупо закатывают миллионы и тишина. Знаю, что читают сотрудники прокуратуры, СК… хотелось бы узнать их мнение. Может мы не правы??? Дайте правовую оценку действиям властей и подрядчика!», — просят жители.

https://www.instagram.com/p/B5Y4dZUlYxS/

Как сообщало ИА REGNUM, общественность Костромской области возмущена поведением дорожников, которые укладывали асфальт прямо в снег, не соблюдая технологии.

Программа «1000 дворов» действует в Приморье по инициативе губернатора края Олега Кожемяко. До конца 2019 года будут закончены работы по ремонту в муниципалитетах края 367 проездов, лестниц или тротуаров, строительству 323 детских площадок, 103 спортивно-игровых площадок, 210 спортивных площадок. На каждый объект из бюджета края направлено около 1,2 млн рублей.