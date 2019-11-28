Абакан, , 09:01 — REGNUM С начала 2019 года в Хакасии потушили 2207 пожаров: погибли 46 человек, в том числе трое детей, пострадали 29 человек. Как сообщили ИА REGNUM 28 ноября в республиканском правительстве, 1548 пожаров из общего числа связаны с неосторожным обращением с огнём.

175 пожаров произошли из-за неправильного устройства или эксплуатации электрооборудования. Кроме того, зарегистрировано 150 печных пожаров.

По информации регионального правительства, в Хакасии усилили работу с населением по предупреждению пожаров. С начала года проведено более 900 профилактических мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года на пожаре в Томской области погиб ребёнок. Возбуждено уголовное дело.

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