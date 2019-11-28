Кемерово, , 09:01 — REGNUM Из горящей многоэтажки в Кемерове пожарные спасли пять человек, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Кузбассу.

Возгорание в одном из многоквартирных домов на проспекте Октябрьский в областной столице произошло накануне вечером, 27 ноября.

«На момент прибытия первых подразделений в окно квартиры на втором этаже наблюдалось открытое горение, в подъезде было небольшое задымление, — уточнили в ведомстве. — В ходе поквартирного обхода со второго и третьего этажей по маршевым лестницам были спасены пять человек».

Как рассказали пожарные, спасать пришлось и хозяйку квартиры, где произошёл пожар. Её эвакуировали на улицу и передали бригаде скорой медицинской помощи.

В квартире обгорели мебель и вещи.

Специалисты предполагают, что причина пожара — неосторожность при курении.