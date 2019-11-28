Новосибирск, , 08:52 — REGNUM Главное управление МЧС РФ по Новосибирской области опубликовало фотографии с места тушения пожара в клинической психиатрической больнице №3 города Новосибирска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На месте работали 86 человек и 26 единиц техники ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

Тушение пожара в психбольнице Новосибирска ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

Напомним, что возгорание в одном из корпусов клинической психиатрической больницы в Дзержинском районе Новосибирска произошло накануне вечером, 27 ноября.

На месте работали 86 человек и 26 единиц техники ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

Сотрудники медучреждения перевели 512 человек в соседний корпус. Пожарные спасли ещё двух человек.

Пожар произошёл накануне вечером, 27 ноября ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

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Пожарные спасли двух человек ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

Пожар в больнице уже прокомментировали в минздраве региона.

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