Новосибирск, 28 ноября 2019, 08:52 — REGNUM Главное управление МЧС РФ по Новосибирской области опубликовало фотографии с места тушения пожара в клинической психиатрической больнице №3 города Новосибирска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, что возгорание в одном из корпусов клинической психиатрической больницы в Дзержинском районе Новосибирска произошло накануне вечером, 27 ноября.
Сотрудники медучреждения перевели 512 человек в соседний корпус. Пожарные спасли ещё двух человек.
Читайте также: Пациентов психбольницы Новосибирска спасли из горящего здания
Пожар в больнице уже прокомментировали в минздраве региона.
Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в психбольнице в Новосибирске: минздрав сообщил подробности