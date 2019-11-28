Уфа, , 08:59 — REGNUM Рабочему в Уфе, который занимался переработкой отходов, после несчастного случая ампутировали кисть руки. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба государственной инспекции труда в Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в октябре текущего года рабочий на складе в Уфе с коллегой загружал в гидравлический пресс макулатуру.

Рабочий решил поправить торчащий из-под крышки картон. В результате рука попала под пресс, который зажал кисть и предплечье левой руки молодого человека.

Парня госпитализировали в больницу Уфы, где врачам пришлось ампутировать у него кисть руки.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что несчастный случай произошел из-за несоблюдения технологического процесса: макулатуру при прессовании поправлять запрещено.

Кроме этого, рабочему, который был принят на работу 10 дней назад, не объяснили технику безопасности.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники Гострудинспекции передали материалы проверки в следственные органы для принятия процессуального решения.