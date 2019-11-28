Екатеринбург, , 08:50 — REGNUM В Екатеринбурге вынесено решение по иску местной жительницы о возмещении морального ущерба к городскому Противотуберкулёзному диспансеру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд постановил взыскать с ответчика 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместить расходы на лечение (более 23 тыс. рублей) и экспертизу (41 тыс. рублей).

В ходе разбирательств установлено, что в июне 2016 года истица обратилась в поликлинику с жалобами на плохое самочувствие, после чего получила направление в ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер». Там ей назначили лечение, в результате которого женщина почувствовала себя хуже и похудела.

«25 августа пациентку выписали домой из противотуберкулезного диспансера с основным диагнозом и парой сопутствующих, которые женщина лечила уже за свой счет», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В итоге женщина обратилась в Ленинский районный суд Екатеринбурга, который на основании представленных документов и результатов независимой судебно-медицинской экспертизы согласился с доводами истца. Представители медицинского учреждения обжаловали постановление в вышестоящей судебной инстанции, но безрезультатно.