Нижний Новгород, , 08:41 — REGNUM Согласно заключению Волжско-Окского управления Ростехнадзора, 25 ноября, когда произошло массовое отравление детей газом в школе села Вад, нарушений в режиме эксплуатации технологического оборудования газораспределительной станции (ГРС) «Вад» Вадского района не зафиксировано. Режим работы станции в этот день соответствовал техническому регламенту.

Также ведомство не выявило отказов в работе оборудования станции и ошибок в работе специалистов. Кроме того, работы по сливу одоранта в емкость хранения и заправка одорантом расходных емкостей на ГРС не проводились 25 ноября.

«Таким образом, несанкционированного выброса и разлива одоранта не установлено», — говорится в заключении.

Более того, по данным ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во время инцидента ветер дул по направлению от Вадской средней школы в сторону газораспределительной станции, говорится в материалах, поступивших в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

В компании подчеркнули, что работа ГРС «Вад» не могла стать причиной отравления детей.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 25 ноября в селе Вад Нижегородской области с признаками отравления газом госпитализированы более 40 школьников. В качестве предварительной причины происшествия указывался выброс в атмосферу вещества с газораспределительной станции и попадание его через открытые форточки окон школы с улицы. По данному факту проводят проверку региональные СУ СКР и прокуратура. Также поручил найти виновных в инциденте губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.