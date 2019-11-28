Ставрополь, , 08:40 — REGNUM Два человека погибли от отравления угарным газом на Ставрополье в течение недели. Оба трагичных случая произошли из-за нарушений правил пользования бытовыми газовыми приборами, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи региона.

Всего с начала 2019 года от угарного газа в Ставропольском крае погибло 17 человек, четверо из них — дети. Еще 11 человек после отравления удалось спасти. В большинстве случаев причиной трагедий, как отмечается, становится неправильная эксплуатация или неисправность печного оборудования и газовых отопительных приборов.

Читайте также: Пять человек погибли от угарного газа в одном из сёл Ставрополья

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля от угарного газа в селе Новомихайловском в Красногвардейском районе Ставрополья погибло сразу пять человек, в том числе девятилетний мальчик. По данному факту было возбуждено уголовное дело.