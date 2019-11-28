Барабаш, , 08:43 — REGNUM В Приморье полиция ищет лиц, причастных к гибели 37-летнего гражданина в посёлке Барабаш, Хасанского района, который, по некоторым данным, является атаманом хутора «Барабашевский» Владивостокского городского казачьего общества «Войско Уссурийских казаков», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В полицейской ориентировке указано, что поздним вечером среды, 27 ноября, на улице Центральной в посёлке Барабаш прохожие услышали звук петарды и крики о помощи, а затем увидели мужчину, у которого изо рта шла кровь. После чего мужчина упал и через 15 минут местный фельдшер констатировал наступление смерти.

Местные паблики сообщают, что мужчина был казачьим атаманом, также пишут, что, скорее всего, убийство может быть связано с криминальными разборками, которые серьёзно участились в Хасанском районе Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хасанском районе Приморья бандиты совершили групповой налёт на стоянку катеров в посёлке Посьет, где машинами разрушили домик сторожа, и расстреляли находящегося там мужчину. Всё это произошло буквально на глазах расквартированного в ста метрах пограничного отряда ФСБ.