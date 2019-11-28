Хабаровск, , 08:40 — REGNUM На всех реках Хабаровского края встал лёд. Полностью замёрз Амур на всём протяжении, а также малые реки региона. Но лёд ещё тонкий и опасный, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Спасатели предупреждают рыбаков и владельцев автотранспорта, пешеходов, родителей несовершеннолетних жителей края — лёд «молодой», ходить, а уж тем более ездить по нему очень опасно.

Пересекать водоёмы можно только в специально обустроенных МЧС переправах, где толщина льда достаточна для того, чтобы выдержать вес человека и техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году, в первые дни ледостава, в ноябре, на реке Амгунь утонули два рыбака, провалившись под лёд.