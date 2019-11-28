Курган, , 08:03 — REGNUM В Курганской области на территории Горьковского охотхозяйства задержаны два браконьера, которые с риском для жизни пытались скрыться от специалистов отдела надзора в области животного мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Инцидент произошёл 26 ноября 2019 года в 22:00 по местному времени. В тёмное время суток на территории Горьковского охотхозяйства обнаружен автомобиль ВАЗ-2115, водитель и пассажир которого с применением светового устройства охотились на сибирскую косулю.

При обнаружении браконьеры пытались скрыться. В ходе преследования водитель не справился с управлением, выехал на реку Чумляк, где автомобиль провалился под лёд. Спасены и задержаны два жителя Щучанского района. У них изъяты автомобиль и гладкоствольное оружие МР-155. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).