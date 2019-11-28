Кабул, , 08:07 — REGNUM В результате террористического акта в афганской провинции Кундуз погибли по меньшей мере 15 человек, об этом 28 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в районе дороги Имам Сахиб, подробности преступления не сообщаются.

Представительство президента страны Ашрафа Гани опубликовало заявление, в соответствии с которым в осуществлении теракта обвиняется движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка, в том числе и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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