Хабаровск, , 08:00 — REGNUM Завершился судебный процесс по делу об организации сети подпольных казино в Амурской области и Хабаровском крае, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю, 10 человек оказались на скамье подсудимых за создание подпольной игорной зоны на Дальнем Востоке.

Два крупных казино действовали в Благовещенске и Хабаровске.

Преступную группу раскрыли в ноябре 2018 года. Во время обысков в квартирах преступников и в казино были изъяты 29 игровых столов, игральные фишки, карты и чёрная бухгалтерия, 26 млн рублей наличными, серверы, компьютеры.

Суд назначил преступникам наказания от 2,5 до 2 лет лишения свободы и штраф от 300 до 250 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник отдела по борьбе с коррупцией УМВД по Хабаровскому краю Олег Мирошниченко был в ноябре 2017 года задержан в подпольном казино. Вместе с ним оперативники задержали начальника Следственного управления краевого УМВД Руслана Резника.