Екатеринбург, 28 ноября 2019, 07:46 — REGNUM В Екатеринбурге энергетики начали проверку охранных зон теплосетей в связи с переходом на усиленный режим работы в зимний период. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).
Специалисты проверят охранные зоны на наличие незаконно размещённых объектов. Это могут быть самовольные строения, транспортные переезды, стоянки автомобилей или свалки.
Отметим, что по каждому выявленному случаю специалисты ЕТК будут обращаться в надзорные органы, а владельцы объектов получат предписания о нарушении законодательства.