Екатеринбург, , 07:46 — REGNUM В Екатеринбурге энергетики начали проверку охранных зон теплосетей в связи с переходом на усиленный режим работы в зимний период. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

Специалисты проверят охранные зоны на наличие незаконно размещённых объектов. Это могут быть самовольные строения, транспортные переезды, стоянки автомобилей или свалки.

«Незаконные объекты в охранной зоне представляют опасность и подлежат сносу», — уточнили в пресс-службе энергетической компании.

Отметим, что по каждому выявленному случаю специалисты ЕТК будут обращаться в надзорные органы, а владельцы объектов получат предписания о нарушении законодательства.