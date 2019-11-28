Екатеринбург, , 07:30 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Гагарина образовались дорожные пробки. Как сообщает со ссылкой на очевидцев события информационный портал Е1, произошло столкновение трамвая городского общественного транспорта и легкового автомобиля.

Также сообщается, что на месте происшествия работают медики скорой помощи. По предварительной информации городского управления ГИБДД, в результате ДТП пострадал пешеход, который попал под трамвай.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в свердловском Первоуральске в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина-пешеход. Она попала под колёса легкового автомобиля когда начала переходить дорогу в неустановленном месте.

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