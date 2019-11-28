Ленск, Якутия, 28 ноября 2019, 07:21 — REGNUM В посёлке Витим Ленского района Якутии прорвало теплотрассу — котельная не работает, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По информации МЧС Якутии, на наземной теплотрассе произошёл прорыв, котельная «Геолог» остановлена.
На место происшествия прибыли пожарные, проводятся сварочные работы. Без отопления остались 4 тыс. жителей посёлка.
В Витиме на улице сегодня — 15… — 18 градусов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону ликвидирована крупная авария на теплотрассе, оставившая без тепла жителей нескольких домов.