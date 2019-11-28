Иркутск, , 07:06 — REGNUM Серьезным ДТП у поселка Тельма закончилась поездка воспитанников Усольского гвардейского кадетского корпуса на экскурсию в Ангарск (Иркутская область). Когда подростки возвращались назад, в автобус, на котором они передвигались, врезался легковой автомобиль.

Как сообщает региональное министерство здравоохранения, пострадали девять учащихся 2006 года рождения и водитель. В настоящее время они находятся в Усольской городской больнице. Состояние водителя оценивается как средней степени тяжести, у остальных состояние удовлетворительное.

Известно, что данная поездка была согласована с Госавтоинспекцией.