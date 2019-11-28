Калтан, , 06:59 — REGNUM Подземный толчок магнитудой 2,3 зафиксирован на юге Кузбасса, 28 ноября сообщает пресс-служба Алтае-Саянский филиала Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 05:04 по местному времени. Его эпицентр находился в четырех километрах восточнее поселка Каз Таштагольского района Кемеровской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября взрыв на карьера спровоцировал землетрясение магнитудой 2,8 недалеко от города Прокопьевска Кемеровской области.

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