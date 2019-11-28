Петропавловск-Камчатский, , 07:07 — REGNUM Камчатский мошенник — «прокурор», терроризировавший школы и детские сады полуострова, переключился на аптеки. Он заявляет о грядущих проверках и вымогает деньги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Крупная аптечная сеть региона подверглась атаке жулика. Заведующие аптеками пожаловались руководителю сети, который обратился в правоохранительные органы. Выявить афериста правоохранительные органы пока не могут.

Как сообщало ИА REGNUM, аферист звонил несколько дней подряд директорам камчатских школ и детских садов, и, представляясь прокурором, обещал за вознаграждение решить все вопросы с проверяющими.