Альменевский район, Курганская область, , 06:42 — REGNUM Пожарные Курганской области годами работали без специального обмундирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Прокуратурой Альменевского района по коллективному обращению работников пожарной части № 20 проведена проверка соблюдения работодателем трудовых прав.

Факты, изложенные в обращении пожарных, подтвердились. Оплата за сверхурочные часы работы им произведена не в полном объеме. Сотрудники на протяжении трёх-четырёх лет не получали спецодежду: валенки, средства для защиты рук, головные уборы, боевую одежду пожарного и защитную обувь.

В прокуратуре отметили, что данная пожарная часть принадлежит казённому учреждению «Противопожарная служба Курганской области».

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой в адрес начальника ГКУ «ППС Курганской области» внесено представление. В настоящее время обмундирование работникам частично выдано работодателем.