Юрга, Кемеровская область, , 06:36 — REGNUM Столкновение легкового автомобиля и грузового поезда произошло на железнодорожном перегоне «Юрга-1 — Тутальская» (Кузбасс), Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Авария произошла в 05:45 по местному времени из-за несанкционированного выезда автомобиля на железнодорожные пути. Машинист поезда пытался применить экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать.

В результате удара с рельс сошла тележка одного из вагонов. На месте работают специалисты железной дороги. Происшествие нарушило график движения железнодорожных составов. Пассажирский поезд №91 «Северобайкальск — Москва» задержан на 37 минут, а поезд №99 «Владивосток — Москва» на 21 минуту.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в Астраханской области столкнулись электричка и пассажирский автобус.

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