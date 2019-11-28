Новосибирск, , 06:31 — REGNUM Министерство здравоохранения Новосибирской области прокомментировало пожар, который накануне вечером, 27 ноября, произошёл в клинической психиатрической больнице №3 города Новосибирска.

По данным регионального Минздрава, возгорание произошло на первом этаже корпуса №3 в раздевалке медико-реабилитационного отделения. В отделении, как уточняют в ведомстве, находилось 90 пациентов и пять человек медперсонала.

«Возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет. Пациенты отделения оперативно переведены в соседний корпус №2. Отмечено, что при возгорании было повреждено только помещение раздевалки общей площадью 10 кв.м. В настоящий момент больница работает в обычном режиме, — комментируют в министерстве. — Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отметил слаженные действия персонала во время происшествия».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, во время пожара сотрудники медучреждения перевели в соседний корпус 512 человек. Кроме того, пожарные спасли ещё двух человек со второго этажа.

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