Иркутск, , 06:19 — REGNUM Распространённая в интернете видеозапись, на которой видно, как женщина жестоко швыряет в кровати ребёнка, стала поводом для возбуждения в Иркутске уголовного дела, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание малолетнего»).

Как сообщает СУ СК РФ по Иркутской области, инцидент произошёл 22 ноября 2019 года в ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница», куда поступил на лечение находился ребенок с инвалидностью. Его сопровождала младшая медицинская сестра ОГБУСО «Саянский детский дом — интернат для умственно отсталых детей». Известно что данная женщина уже отстранена от должности, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 г. аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка обнародовал ужасающие результаты проверки детских домов в 13 регионах страны. Как оказалось, воспитанникам лечат зубы без наркоза, не делают вовремя необходимые операции, а в ваннах там порой нет даже детского мыла — только хозяйственное. Относительно данной иркутской больницы, в нём говорилось, что там заменяли препараты, которые не являются взаимозаменяемыми.