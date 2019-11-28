Биробиджан, , 06:15 — REGNUM Жители Биробиджана, имущество которых пострадало от наводнения во время летне-осеннего паводка, получили из бюджета порядка 54 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Комиссия по признанию граждан пострадавшими отработала 1 278 заявлений, обследовала 1 269 приусадебных участков и 1 364 участка по утрате урожая. Пострадавшим гражданам выплачены компенсации за утраченное имущество.

«Размер суммы зависит от того урона, который стихия нанесла. 3 608 человек (1 227 семей) получили компенсацию по 10 тысяч рублей. У этих горожан были нарушены условия жизнедеятельности. За частичную утрату имущества денежные выплаты, в размере 50 тысяч рублей, получили 353 человека (128 семей). Двум жителям Биробиджана было выплачено 100 тысяч рублей за полную утрату имущества», — рассказал глава Биробиджана Александр Головатый.

Как сообщало ИА REGNUM, сертификаты на приобретение жилья стали выдавать жителям Еврейской АО, пострадавшим в результате паводка и утратившим свои дома.