Петропавловск-Камчатский, 28 ноября 2019, 06:12 — REGNUM К Камчатке подошёл очередной циклон с Охотского моря. Он принесёт сильный ветер, сырую тёплую погоду, обильные снегопады, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Циклон придёт на Камчатку с юга, а 29 ноября уйдёт в Берингово море. В море ожидается шторм, в нескольких районах полуострова — неблагоприятные погодные явления.
Как сообщало ИА REGNUM, морские шторма сносят целые улицы в Охотске Хабаровского края. На строительство дамбы денег нет.