Иркутск, , 06:08 — REGNUM Стремление съемочной группы программы «Вести. Дежурная часть» поговорить с фигуранткой уголовного дела, подозреваемой в крупном мошенничестве, закончилось конфликтом и возбуждением ещё одного уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»). Некоторые подробности сообщает сегодня, 28 ноября, СУ СК РФ по Иркутской области.

Инцидент произошёл 21 ноября 2019 года в посёлке Светлый Иркутского района.

«В какой-то момент двое мужчин стали воспрепятствовать деятельности журналиста, применив к нему физическую силу. В ближайшее время следователями СК России будут допрошены все участники конфликта», — поясняют следователи.

Между тем, судя по сюжету, смонтированному «Вестями», конфликт произошёл при попытке встретиться с руководителем «Корпорации Ромашка». Как уже сообщало ИА REGNUM, эта жительница Иркутской области подозревается в создании финансовой пирамиды, участником которой обещали прибыль до 65% годовых. Обманутыми считают себя более 40 человек из 14 регионов России, они лишились свыше 30 миллионов рублей, которые вложили в якобы прибыльные бизнес-проекты.

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