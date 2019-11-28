Петропавловск-Камчатский, , 06:04 — REGNUM Полиция Камчатки выясняет, каким образом мальчик 4 лет оказался один на дороге в пригороде Петропавловска-Камчатского, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Малыша, одетого в курточку, но без шапки, обнаружила на дороге, прилегающей к ТЭЦ-2 неподалеку от пригородного посёлка Долиновка местная жительница. Малыш сказал, что его зовут Вова, а его папу — Саша.

Родителей мальчика полицейские, к которым обратилась женщина, нашли быстро. Сейчас они выясняют, каким образом четырёхлетний ребёнок оказался один на дороге, в опасной для его жизни и здоровья ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях Приморья появилось видео, на котором легко одетый мальчик убирает снег со школьной крыши. Полиция проводит проверку.