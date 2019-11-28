Амурзет, , 05:59 — REGNUM Глава Биробиджанской епархии отстранил арестованного священника от служения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем отстранил от священнослужения настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонаха Спиридона (в миру — Абрамова Юрия Николаевича), подозреваемого в развратных действиях в отношении малолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане на два месяца арестован священнослужитель одного из приходов Биробиджанской епархии, подозреваемый в растлении малолетних. Вместе с ним по этому делу арестован ещё один человек.