Биробиджан, , 05:57 — REGNUM В районе города Биробиджана с неустановленного лесовоза, перевозившего незакреплённую древесину, одно из брёвен выпало на встречный пассажирский автобус, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Происшествие произошло в среду, 27 ноября, на автодороге западный подъезд к Биробиджану в вечернее время. В результате столкновения пассажирского автобуса ПАЗ, следовавшего по пригородному маршруту, телесные повреждения получил водитель автобуса, серьёзные повреждения получил и сам автобус. Лесовоз, перевозивший лес, скрылся с места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, сильная метель в Хабаровском крае способствовала возникновению аварийной ситуации на дороге, когда столкнулись три пассажирских автобуса и 4 иномарки.