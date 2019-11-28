Новосибирск, , 05:32 — REGNUM В Новосибирске в одном из корпусов Клинической психиатрической больницы в Дзержинском районе произошёл пожар. Возгорание произошло накануне вечером, 27 ноября, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

Сотрудники медучреждения перевели 512 человек в соседний корпус.

«На месте первые пожарно-спасательные подразделения во время разведки обнаружили, что в раздевалке на первом этаже горит мебель и одежда, — уточнили в ведомстве. — В составе газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств пожарные спасли двух человек со второго этажа».

Площадь пожара составила 10 кв.м. На месте работали 86 человек и 26 единиц техники.

Дознавателям МЧС РФ предстоит установить причины и обстоятельства пожара.