Петропавловск-Камчатский, , 04:10 — REGNUM Чиновник минздрава и руководители медицинских учреждений Камчатки скрывали свои доходы. Дополнительные заработки не указывались в налоговых декларациях. Суммы сокрытых доходов составляли от 3 до 341 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как показала прокурорская проверка, в антикоррупционные декларации не вносились доходы, полученные от работы по совместительству, от преподавательской деятельности, сведения о доходах супругов. Два главврача скрыли информацию об участии в управлении коммерческими организациями. Главврачи также указали не все сведения о банковских счетах, открытых на них или их супругов.

По итогам прокурорской проверки министру здравоохранения Камчатки внесено представление об устранении нарушений. К виновным применены меры дисциплинарного взыскания.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-мэра камчатского Вилючинска пытались осудить по четырем тяжким уголовным статьям, включая превышение должностных полномочий и растрату. Но суд оправдал Ирину Жилкину по всем четырём пунктам обвинений. Сама Жилкина убеждена, что чиновники краевого правительства пытались отомстить ей за победу на выборах — на месте мэра Вилючинска они хотели видеть своего человека.