Биробиджан, , 03:59 — REGNUM Сотрудники Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области выявили нарушения, допущенные должностными лицами государственной ветеринарной службы ЕАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ветврач Биробиджанской Горветстанции оформлял документы на продукцию «Молоко сырое» с истекшим сроком годности, указывая разницу срока более чем на неделю. После этого молоко направлялось в «Биробиджанский психоневрологический интернат». Также выявлено ещё несколько случаев изменения срока годности продуктов питания в Смидовичской райветстанции. По выявленным фактам проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области после проведения проверки питания в школах и детских садах уполномоченные лица констатировали, что нарушения были обнаружены в 85% случаев.