Казань, , 03:23 — REGNUM В столице Татарии в ближайшее время начнутся слушания по делу организованной преступной группировки «Суконная слобода», которая подозревается в покушении на убийство более двух человек и незаконном хранении боеприпасов. Обвинительное заключение уже отправлено в Советский районный суд Казани. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

По данным следствия, в ноябре 2018 года поздним вечером участники группировки совместно ещё с несколькими неустановленными лицами приехали с битами, арматурой и палками в один из торговых павильонов столицы республики. Там они избили троих парней, с одним из которых ранее у члена банды предположительно был конфликт. Двое пострадавших получили многочисленные тяжёлые повреждения, включая переломы костей черепа, третий отделался ушибами.

Также в декабре того же года при обыске у одного из фигурантов были обнаружены патроны к нарезному оружию.

Свою вину во вменяемых преступлениях признали не все участники. Пятеро до суда находятся под стражей, один — под домашним арестом. Дело в отношении ещё одного участника ОПГ выделено в отдельное производство.

Пока шло следствие, потерпевшие подали иски о моральной компенсации в размере 4,2 млн рублей. По делу наложен арест на автомобиль одного из участников как обеспечительная мера.