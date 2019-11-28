Нижний Новгород, , 03:07 — REGNUM Советский районный суд Нижнего Новгорода осудил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 25 млн рублей адвоката областной коллегии, который выступал посредником по передаче взяток сотрудникам МВД. Приговор пока не вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Фигурант осуждён сразу по двум статьям о взятках — обещание посредничества и посредничество по передаче крупной суммы. Обвинительное заключение по этому делу было подписано замгенпрокурора РФ Сергеем Зайцевым.

Суд подтвердил позицию следствия, указав, что в 2014 году, пользуясь своими знакомствами в следственном управлении ГУ МВД по области, адвокат помог передать 10 млн рублей полицейским за то, чтобы те прекратили уголовное дело. Помимо этого, доказано его участие в передаче ещё двух взяток (на 2 и 1 млн рублей) за то, чтобы следователи передали значимые документы по делу и возбудили уголовное дело в отношении неугодных лиц.

Напомним, также в Оренбурге глава областной адвокатской палаты отправлен под стражу до середины декабря 2019 года, как фигурант дела о коммерческом подкупе.