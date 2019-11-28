Наджаф, , 02:59 — REGNUM Сорок семь сотрудников полиции получили травмы и ранения при столкновений с демонстрантами около иранского консульства в городе Наджаф на юге Ирака. Об этом 28 ноября заявил губернатор провинции Наджаф Луай аль-Ясири в интервью телеканалу Al-Arabiya.

Он отметил, что несмотря на это сотрудникам сил правопорядка отдан приказ не применять боевые патроны для разгона протестующих. Аль-Ясири добавил, что здание консульства охвачено огнем и пожарные занимаются его тушением.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала акций протеста в Ираке в октябре 2019 года при столкновениях с полицией погибли не менее 350 человек.

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