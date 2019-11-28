Хороль, , 03:05 — REGNUM В приморском посёлке Хороль пришлось временно приостановить занятия и эвакуировать всех учеников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как оказалось, ученики принесли в школу ртуть и в итоге разлили её в холле. Попытки работников школы самостоятельно собрать разлившуюся ртуть не привели к результату и поэтому были вызваны специалисты. Как оказалось, концентрация ртути в воздухе превышала предельно допустимую норму в 80 раз.

Как оценивают специалисты, очистка школы может занять неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, российскую туристку остановили на таможне в Хабаровске при попытке вывезти из страны около килограмма ртути.