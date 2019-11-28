Киншаса, , 02:40 — REGNUM Вооруженные боевики убили не мене 19 человек на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

Боевики Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания

По их данным, боевики-исламисты из группировки «Альянс демократических сил» (ADF) напали на деревню Малеки, расположенную недалеко от границы с Угандой. При осмотре места нападения было обнаружено 19 погибших. Отмечается, что родственники погибших боятся возвращаться в деревню из-за страха быть атакованными снова. Представители подозреваемой в нападении группировки пока не взяли на себя ответственность за атаку.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября боевики из ADF совершили нападения на города Бени о Оиче в ДРК. В результате атаки погиб 21 человек, еще четверо получили ранения. Отмечалось, что боевики также похитили нескольких детей.

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