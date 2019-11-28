Варшава, , 09:49 — REGNUM 27 ноября в Польше в населенном пункте Спорняк Люблинского воеводства произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает польское новостное агентство Onet.

Как сообщает полиция Люблинского воеводства, столкновение произошло в 11:20. Две машины врезались, в результате чего одна из них воспламенилась. Сидевшему в этой машине водителю не удалось выйти, и она погибла на месте.

«Полицейские выясняют обстоятельства и причины этого происшествия. На месте аварии проводится обследование. Сотрудники полиции также устанавливают личность погибшего водителя», — сообщает люблинская полиция.