Усинск, Коми, , 01:49 — REGNUM Шахту в Яреге, где 24 ноября произошло задымление, не будут затапливать до завершения поисков пропавших горняков. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

По данным ГУ МЧС по республике Коми, появившаяся в сети информация о начале работ по затоплению шахты не соответствует действительности.

«В целях снижения температуры, интенсивности горения, ликвидации возгорания, организована подача воды и пленкообразующего пенообразователя на аварийный участок через скважину №1166. Данный способ позволит флегматизировать процесс нефтяного горения. Продолжается мониторинг газовой атмосферы, отбор проб воздуха. Пожар локализован на площади 2000 квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлечено 145 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России — 119 человек и девять единиц техники», — сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Напомним, вечером 24 ноября на глубине 200 метров в нефтешахте «Яреганефть» произошло задымление. На момент происшествия в шахте находились 45 человек, из них 42 эвакуировались на поверхность. Еще одного спасли силами военизированного горноспасательного отряда. С признаками отравления угарным газом его госпитализировали в ухтинскую городскую больницу. Поиски двух человек продолжаются.