Киев, , 23:55 — REGNUM Авария произошла в центре Киева, обесточенными оказались 245 зданий, включая здание Верховной рады. Об этом 27 ноября сообщает украинский новостной портал «Страна».

В здании Рады в момент отключения проходили парламентские слушания по вопросам экологии. Здание было подключено к резервному источнику энергоснабжения в течение пяти минут, остальные здания остаются без света.

Также в центре Киева не работают светофоры и уличное освещение. Затруднено движение по автодорогам.

Как пояснили журналистам представители «ДТЭК Киевские электросети», аварийное отключение света в Печорском районе Киева произошло из-за неполадок ячейки электрооборудования на высоковольтной линии. На место аварии выехали ремонтные бригады. В настоящее время происходит переподключение потребителей на резервные источники энергоснабжения.

В течение ночи специалисты будут заниматься ремонтом электрооборудования, чтобы к утру подключить потребителей к основной схеме энергоснабжения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на электросетях в Кемеровской области. Без света остались 50 жилых домов и три детских сада.

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