Екатеринбург, , 23:22 — REGNUM Двух-подростков-рыбаков, унесённых на оторвавшейся льдине на водохранилище спасли в Свердловской области. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о происшествии поступила в ведомство в 14:55 мск. Инцидент произошёл на Рефтинском водохранилище в поселке Рефтинский. Оторвавшуюся от берега льдину понесло по водохранилищу и через какое-то время прибило к острову в 500 метрах от берега.

Подростки сошли на остров, их жизни ничего не угрожало. Затем на берег прибыли спасательные подразделения, которые направили к острову надувную лодку. Операция по спасению длилась менее часа.

Подростки были переданы бригаде скорой помощи. Состояние спасённых было оценено медиками как удовлетворительное, переохлаждения удалось избежать.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении группы детей в Ульяновске, гулявших по неокрепшему льду реки Свияга.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновске спасатели вывели со льда на Свияге группу детей