Самара, , 23:04 — REGNUM В Самарской области продолжается расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в крупном размере») в отношении руководителей производственного кооператива «Фабрика продуктов ВС». В одно производство с ним объединены еще 8 уголовных дел ч. 4 ст.159 («Мошенничество») и ч.1 ст.172.2 УК РФ, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по региону.

По данному уголовному делу привлекается уроженка Нижегородской области, которая ранее находилась под домашним арестом, а теперь заключена под стражу по ходатайству следствия.

По уголовному делу поступило более 1,5 тыс. заявлений от пострадавших граждан, из них более 1 тыс. человек допрошены и признаны потерпевшими.

В связи с особой сложностью данного уголовного дела срок предварительного следствия продлен до 29 февраля 2020 года.

В ходе предварительного следствия для обеспечения имущественных взысканий наложен арест на имущество ПК: расчетные счета, недвижимость и транспортные средства обвиняемой и ее родственников. Уточняется, что общая стоимость имущества сопоставима с суммой ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело финансовой пирамиды было возбуждено в конце мая 2019 года. В офисе организации в Тольятти был организован прием средств от пайщиков кооператива по договорам инвестиционного займа с обещанием выплаты от 13 до 20% годовых за их использование. Фактически же компания функционировала по принципу финансовой пирамиды, не осуществляя какой-либо инвестиционной деятельности и выплачивая первым вкладчикам доходы за счет поступления средств от новых пайщиков. Организаторы предприятия открыли «столы заказов» не только в ряде городов Самарской области, но и за её пределами — в городах Оренбурге, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Тагиле, Казани, Ульяновске, распространяли рекламу в средствах массовой информации и на транспорте. В июне сообщалось, что сумма ущерба составляет около 3 млн рублей. Позднее стало известно, что число пострадавших выросло до 800 человек, а сумма ущерба — до 40 млн рублей.

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